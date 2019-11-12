Шипованные шины разрушают российские дороги. Специалисты «Автодора», заявляют, что именно зимой асфальт получает 90% ущерба. Уменьшить износ дорожного покрытия может сокращенный срок эксплуатации зимних шин — до 188 дней, это примерно с октября по март. Сейчас с сентября по май. Если водитель вовремя не заменит резину, его могут оштрафовать. Впрочем, эксперты заявляют, что главная беда — не шины, а качество самих дорог. Причем даже большие вложения денег не решают эту проблему.

«Когда вот это большое количество денег пришло в регионы, как раз столкнулись с той проблемой, что не хватает ни мощностей, а иногда, взять тот же Ярославль, нет нормального подрядчика, который мог бы ремонтировать дороги, который был бы местный, которому было бы потом не стыдно внукам показать, как он дороги делает», — говорит член Центрального штаба ОНФ Александр Васильев.

Представители ОНФ призывают граждан активнее участвовать в составлении «Карты убитых дорог». Оставлять на сайте информацию и фотографии. Эксперты проверяют каждое обращение, выезжают в регионы, составляют предписания для местных властей. Так, в Орле в этом году отремонтировали уже 40 дорог с карты ОНФ.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Счетная палата установила, что 126 миллиардов рублей, выделенные регионам на строительство дорог в рамках нацпроекта, не были реализованы.