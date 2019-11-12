ЛГБТ-активистка и актриса Лаверна Кокс надела прозрачное провокационное платье

Голливудская актриса и ЛГБТ-активистка Лаверна Кокс появилась на премьере фильма «Ангелы Чарли» в прозрачном платье без белья. Девушка опубликовала несколько фото и видео с мероприятия на своей странице в Instagram.

На премьеру Кокс выбрала длинное и практически прозрачное черное платье. Заметим, что грудь женщины прикрывали лишь две черные тканевые полоски, а сзади платье было полностью прозрачным. Образ голливудской кинодивы дополнили туфли-лодочки.

Британская актриса Кэйт Бекинсэйл отметила сексуальный и откровенный образ коллеги.

«Я чувствую, что ты заигрываешь со мной @lavernecox, ты негодяйка», — оставила шутливый комментарий Кэйт.

Instagram @lavernecox

Фолловеры Лаверны остались в восторге от образа звезды и выразили свое восхищение под постом знаменитости.

«Один из лучших образов, которые я видел»;

«Ты выглядишь невероятно»;

«Это платье огонь!!!» — написали фолловеры.

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