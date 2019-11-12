В день рождения легендарной советской и российской актрисы Людмилы Гурченко на ее могилу на Новодевичьем кладбище в Москве пришел Филипп Киркоров с огромным букетом белых роз. На своей странице в Instagram артист написал, что это традиция и выложил небольшой ролик, на котором возлагает цветы к памятнику. За кадром звучит «Вечная любовь» Азнавура в исполнении Гурченко. Сегодня ей исполнилось бы 84 года.

«С Днем Рождения. Вечная Память, и Любовь Вам от всех Ваших поклонников и от меня лично, дорогая Людмила Марковна…», — подписал видео Киркоров.

К его словам присоединились композитор Игорь Крутой, певец Марк Тишман, продюсер Яна Рудковская и другие известные персоны, а также рядовые интернет-пользователи.

«Спасибо за память, Филипп».

«В жизни так важно в суете сует не забывать об ушедших из жизни людей и выделять специально для этого время!»

«Мы тоже, когда бываем в Москве, постоянно ее могилу посещаем».

«Светлая память Людмиле Марковне. Такое трогательное видео, Филипп. Вы молодец».

«До слез!» — пишут комментаторы.

Однако несколько человек обратили внимание, что певец, стоя в молчании у могилы, не снял кепку, а некоторые раскритиковали Киркорова за «треники с красными лампасами», которые показались им неуместными на кладбище.

«Какой молодец даже очки снял, а вот головной убор, видимо, забыл».

«Разволновался… и забыл кепку снять. Ничего страшного», — пишут критики.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Филипп Киркоров трогательно подбодрил пожаловавшуюся на холода Аллу Пугачеву.