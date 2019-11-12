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  4. Сожитель изнасиловал семилетнюю девочку рядом с ее спящей матерью

Сожитель изнасиловал семилетнюю девочку рядом с ее спящей матерью

, 18:04 | Игорь Рязов 470

Проснувшись, женщина стала свидетельницей полового акта между ее маленькой дочерью и взрослым мужчиной.

Фото: www.globallookpress.com / Michaela Begsteiger

Житель Новочеркасска сознался, что дважды совершил действия сексуального характера в отношении семилетней дочери своей сожительницы. Как стало известно 5-tv.ru, между двумя преступлениями прошло больше месяца.

В первый раз мужчина надругался над девочкой в начале октября пока ее матери не было дома.

Во второй раз 37-летний подозреваемый действовал жестче. 10 ноября он дождался, когда его сожительница уснет, а затем начал насиловать ее дочь. Половой акт прервала проснувшаяся женщина.

Ее сожителя задержали, он дал признательные показания. Против мужчины возбудили уголовное дело о совершении насильственных действий сексуального характера в отношении лица младше 14 лет (пункт «б» в четвертой части статьи 132 УК РФ). Ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru сообщал о другом омерзительном изнасиловании — отчим надругался над падчерицей в Ленобласти.

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