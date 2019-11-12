«Мы поставили Корею на уши»: россияне рассказали о скандальном прыжке с небоскреба

Россияне Алексей Выхов и Сергей Головатый, задержанные после прыжка с небоскреба в Южной Корее, дали 5-tv.ru эксклюзивное интервью. Они рассказали, в чем их обвиняют корейские власти.

«Мы приехали в Корею, чтобы попрыгать с довольно высоких домов. Приехали в Пуссан, здесь самое высокое здание (достигает — Прим. ред) 400 с лишним метров. А попрыгали мы с пары поменьше, но тоже довольно интересных домиков. В том числе с акробатикой», — сказал Выхов.

Он добавил, что уже сталкивался с проблемами из-за прыжков в других странах. Так, в Китае и России приходилось платить штрафы. Его напарник Головатый сказал, что не нашел в интернете информации о запрете на бейсджампинг в Южной Корее.

«Но однозначно мы не знали, что проникание на крышу, — причем крыши были все открытые, абсолютно свободно, заходи — что это запрещено, так как частная собственность. В данном случае нам предписывают незаконное проникновение на крышу», — сообщил джампер.

Уже после прыжка корейские полицейские отследили россиян по камерам. Их задержали, отвезли в участок, а затем допрашивали около четырех часов.

«Мы, грубо говоря, поставили Корею сейчас на уши, потому что мы в центральных новостях. На данный момент наше дело передали прокурору, который будет решать вопрос о мерах пресечения», — рассказал Выхов.

Решение должно быть вынесено в течение недели: будет либо штраф, либо другие санкции. В данный момент джамперы спокойно перемещаются по территории Южной Кореи, но не могут ее покинуть. Спортсмены пообещали, что в ближайшее время будут заниматься только легальными прыжками.

Как сообщал 5-tv.ru, россиянам грозит штраф в размере от трех тысяч долларов. Ранее было опубликовано видео прыжка россиян с небоскреба в Южной Корее.