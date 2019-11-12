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  4. Видео танца доцента Соколова с убитой студенткой СПбГУ обсуждают в сети

Видео танца доцента Соколова с убитой студенткой СПбГУ обсуждают в сети

, 18:14 | Светлана Александрова Видео 2 297

Запись сделана на реконструированном балу бонапартистов чуть более года назад.

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Фото, видео: Facebook / Анастасия Ещенко; YouTube / Maxim Lunev

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В соцсетях стремительно распространяется видео реконструированного бала бонапартистов 1808 года в саксонском Эрфурте, на котором запечатлен историк Олег Соколов и убитая аспирантка Анастасия Ещенко. На записи, которая, предположительно, была сделана в июле 2018 года, видно, что ученица все время находится рядом со своим учителем.

Они улыбаются друг другу, периодически о чем-то переговариваются, а в конце ролика вместе танцуют, хотя по сюжету происходящего главной спутницей Соколова, который распоряжается балом в образе французского генерала, должна быть дама, играющая роль хозяйки — принцессы фон Турн-и-Таксис.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, известный петербургский историк, доцент СПбГУ Олег Соколов был арестован по подозрению в убийстве 24-летней Анастасии Ещенко 11 ноября.

Как установило следствие, преподаватель выстрелил в свою ученицу из обреза малокалиберной винтовки, потом расчленил ее тело и попытался выбросить останки в реку Мойку. Сам Соколов во всем сознался, но заявил на суде, что девушка вела себя странно и спровоцировала его. Мать обвиняемого в интервью 5-tv.ru рассказала, что Анастасия якобы агрессивно реагировала на детей историка и закатывала скандалы.

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