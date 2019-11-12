«Она ему такие скандалы закатывала!»: Родители доцента Соколова, обвиняемого в убийстве студентки, были против их отношений

Мать доцента СПбГУ Олега Соколова, которого обвиняют в убийстве студентки Анастасии Ещенко, рассказала в интервью 5-tv.ru, что девушка регулярно закатывала мужчине скандалы и истерики. По словам Людмилы Соколовой, историк не так давно разошелся с женой. Двое его дочерей остались жить с матерью.

«Он не так давно разошелся с женой, а у него двое детей. Он их любит безумно! Приезжал, говорит: „Она от меня ушла, забрала детей“. Ну, он мужчина, он не может один жить, естественно. Ему надо что-то приготовить, что-то сделать…», — говорит Людмила Соколова.

Когда Олег Соколов рассказал матери, что у него живет девушка, женщина заявила, что Анастасия Ещенко ему не пара.

«Он: „Мама, у меня живет девочка“. Я говорю: „Сынок, она тебе совершенно не пара, она не нужна тебе!“. А он говорит: „Мама, ты знаешь, она такая умная! Она мне во всем по работе помогает, а я ей“. Он писал докторскую диссертацию, а она писала кандидатскую. У них настолько много общего, что они все время занимались одним и тем же», — вспоминает Людмила Соколова.

На все возражения и увещевания близкого человека историк отвечал, что его возлюбленная очень умный и толковый человек. Единственное, что не устраивало Олега Соколова — Анастасия Ещенко была категорически против его общения с дочерями.

«Она не только против! Она ему такие скандалы закатывала! А он взрывной и эмоциональный. Говорит: „Мама, я не знаю, что делать! Как только я встречаюсь с детьми, она уходит“. Я ему: „Олег, расстанься с ней! Потому, что она не любит твоих детей, а дети — это главное!“. Надо им помогать, надо их воспитывать. Дети его очень любят, девочки. Она не дает встречаться», — говорит мать Олега Соколова.

85-летняя женщина вспоминает, что, по словам сына, как только он собирался к детям, его пассия начинала скандалить, ругаться и устраивать истерику. На советы матери выгнать студентку, Олег Соколов находил массу отговорок.

«Как только он говорит: «Настя, я пойду к детям», начинаются скандалы, начинается ругань, начинается истерика — падает, кричит, орет. Я сказала: «Олег, выгони ее! Найди себе женщину, которая будет любить твоих детей, с которой вы будете вместе жить». Он: «Мама, ты знаешь, мне нужна повариха. Мне нужен человек, который меня бы понимал, чем я занимаюсь, и был солидарен со мной. Она, когда не ругается, очень хорошая. Во всем помогает, все делает», — рассказывает Людмила Соколова.

По словам женщины, она предлагала сыну сделать выбор — остаться с возлюбленной или бросить детей. Людмила Илларионовна, при этом, в беседах с Олегом Соколовым отмечала, что приводить Анастасию Ещенко в родительский дом не стоит.

«Я ему сказала, ко мне ее не води. Я с ней встречаться не собираюсь, не собираюсь с ней знакомиться, потому что у тебя сегодня может быть одна, а завтра другая. Когда вы узаконите или захотите узаконить свои отношения, тогда придете к нам и будете знакомиться. Я не хочу ее видеть, слышать», — подчеркнула Людмила Соколова.

Мать обвиняемого считает, что между ее сыном и студенткой имел место серьезный конфликт. Людмила Соколова до сих потрясена тем, что возлюбленная Олега не принимала и не хотела видеть его детей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что доцента Соколова, обвиняемого в убийстве студентки, проверят на причастность к другим преступлениям.