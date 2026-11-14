Синоптики предупредили о мокром снеге в Подмосковье в ночь на 15 ноября

В столице осадков не ожидается. Днем в воскресенье воздух прогреется до плюс 4 градусов.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Ночью 15 ноября в Подмосковье местами возможен мокрый снег. Такой прогноз 14 ноября озвучили в Гидрометцентре РФ, уточнив, что он основан на свежих данных.
«Предстоящей ночью на фоне облачности с прояснениями по Московской области местами могут пройти небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега», — пояснил представитель ведомства. Москву осадки, по его словам, обойдут стороной.
Температура ночью в столице ожидается от нуля до плюс 2 градусов, в области — от минус 1 до плюс 4. В воскресенье, 15 ноября, осадков не прогнозируется: при переменной облачности воздух прогреется до плюс 2-4 градусов в Москве и до плюс 1-6 по области.
В понедельник, 16 ноября, погода также останется сухой. Ночью термометры покажут от нуля до плюс 2 в столице и от минус 2 до плюс 3 в Подмосковье. Днем температура составит плюс 3-5 градусов в Москве и плюс 1-6 по области.
Вся следующая неделя, по оценке Гидрометцентра, окажется теплее климатической нормы. Как рассказал начальник отдела краткосрочных прогнозов Александр Голубев, с 16 по 22 ноября превышение составит около трех градусов. Днем ожидается плюс 4-6, ночью — около нуля. Самые холодные ночи придутся на 17 и 18 ноября: сначала похолодает до минус 4, затем — до минус 2.
При этом ноябрь в целом выдался нестабильным. По словам Евгения Тишковца из центра погоды «Фобос», в ночь на 14 ноября Москву накрыл «великий дождь», подобного не было почти шесть десятилетий. Ливень начался после 16:00 и стих к утру, за это время выпало порядка 30 миллионов тонн воды.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 14 нояб
- Зима отменяется? Жителям Москвы пообещали аномально теплую погоду
- 13 нояб
- Ночь великого дождя: на Москву обрушится почти 70 миллионов тонн осадков
- 13 нояб
- Шубу в сторону? Чего ждать от зимы в центральной части России
- 9 нояб
- Снег раздавил базу спасателей в Кузбассе и парализовал дороги в Хабаровске
- 8 нояб
- Мощнейшая магнитная буря накрыла Землю — в России начнутся полярные сияния
- 6 нояб
- Октябрь 2026 года стал самым теплым за всю историю наблюдений
- 6 нояб
- «Ночные заряды снега»: Москва встретит выходные с погодными сюрпризами
- 5 нояб
- Просто наступила зима: первый снег добрался до Москвы
- 4 нояб
- В Москве приостановили прокат электросамокатов из-за непогоды
- 3 нояб
- Россия нагревается быстрее: чем грозит миру глобальное потепление
Читайте также
89%
Нашли ошибку?