Синоптики предупредили о мокром снеге в Подмосковье в ночь на 15 ноября

Ночью 15 ноября в Подмосковье местами возможен мокрый снег. Такой прогноз 14 ноября озвучили в Гидрометцентре РФ, уточнив, что он основан на свежих данных.

«Предстоящей ночью на фоне облачности с прояснениями по Московской области местами могут пройти небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега», — пояснил представитель ведомства. Москву осадки, по его словам, обойдут стороной.

Температура ночью в столице ожидается от нуля до плюс 2 градусов, в области — от минус 1 до плюс 4. В воскресенье, 15 ноября, осадков не прогнозируется: при переменной облачности воздух прогреется до плюс 2-4 градусов в Москве и до плюс 1-6 по области.

В понедельник, 16 ноября, погода также останется сухой. Ночью термометры покажут от нуля до плюс 2 в столице и от минус 2 до плюс 3 в Подмосковье. Днем температура составит плюс 3-5 градусов в Москве и плюс 1-6 по области.

Вся следующая неделя, по оценке Гидрометцентра, окажется теплее климатической нормы. Как рассказал начальник отдела краткосрочных прогнозов Александр Голубев, с 16 по 22 ноября превышение составит около трех градусов. Днем ожидается плюс 4-6, ночью — около нуля. Самые холодные ночи придутся на 17 и 18 ноября: сначала похолодает до минус 4, затем — до минус 2.

При этом ноябрь в целом выдался нестабильным. По словам Евгения Тишковца из центра погоды «Фобос», в ночь на 14 ноября Москву накрыл «великий дождь», подобного не было почти шесть десятилетий. Ливень начался после 16:00 и стих к утру, за это время выпало порядка 30 миллионов тонн воды.

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