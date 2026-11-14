Синоптики предупредили о мокром снеге в Подмосковье в ночь на 15 ноября

|
Юлия Белышкова
Юлия Белышкова Журналист 13 0

В столице осадков не ожидается. Днем в воскресенье воздух прогреется до плюс 4 градусов.

В Подмосковье ночью пройдет мокрый снег

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Погода

Ночью 15 ноября в Подмосковье местами возможен мокрый снег. Такой прогноз 14 ноября озвучили в Гидрометцентре РФ, уточнив, что он основан на свежих данных.

«Предстоящей ночью на фоне облачности с прояснениями по Московской области местами могут пройти небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега», — пояснил представитель ведомства. Москву осадки, по его словам, обойдут стороной.

Температура ночью в столице ожидается от нуля до плюс 2 градусов, в области — от минус 1 до плюс 4. В воскресенье, 15 ноября, осадков не прогнозируется: при переменной облачности воздух прогреется до плюс 2-4 градусов в Москве и до плюс 1-6 по области.

В понедельник, 16 ноября, погода также останется сухой. Ночью термометры покажут от нуля до плюс 2 в столице и от минус 2 до плюс 3 в Подмосковье. Днем температура составит плюс 3-5 градусов в Москве и плюс 1-6 по области.

Вся следующая неделя, по оценке Гидрометцентра, окажется теплее климатической нормы. Как рассказал начальник отдела краткосрочных прогнозов Александр Голубев, с 16 по 22 ноября превышение составит около трех градусов. Днем ожидается плюс 4-6, ночью — около нуля. Самые холодные ночи придутся на 17 и 18 ноября: сначала похолодает до минус 4, затем — до минус 2.

При этом ноябрь в целом выдался нестабильным. По словам Евгения Тишковца из центра погоды «Фобос», в ночь на 14 ноября Москву накрыл «великий дождь», подобного не было почти шесть десятилетий. Ливень начался после 16:00 и стих к утру, за это время выпало порядка 30 миллионов тонн воды.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Погода
14 нояб
Зима отменяется? Жителям Москвы пообещали аномально теплую погоду
13 нояб
Ночь великого дождя: на Москву обрушится почти 70 миллионов тонн осадков
13 нояб
Шубу в сторону? Чего ждать от зимы в центральной части России
9 нояб
Снег раздавил базу спасателей в Кузбассе и парализовал дороги в Хабаровске
8 нояб
Мощнейшая магнитная буря накрыла Землю — в России начнутся полярные сияния
6 нояб
Октябрь 2026 года стал самым теплым за всю историю наблюдений
6 нояб
«Ночные заряды снега»: Москва встретит выходные с погодными сюрпризами
5 нояб
Просто наступила зима: первый снег добрался до Москвы
4 нояб
В Москве приостановили прокат электросамокатов из-за непогоды
3 нояб
Россия нагревается быстрее: чем грозит миру глобальное потепление
+1° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 89%
82.15
-0.83 91.03
-1.30
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:02
Синоптики предупредили о мокром снеге в Подмосковье в ночь на 15 ноября
17:48
«Думала, что конец»: Цой рассказала о состоянии состояние после терапии щитовидной железы
17:35
Над пропастью в десять метров: в Москве развернулась спасательная операция из-за котенка
17:13
Чудо: за день до решения Путина мать Лерчек загадала желание
16:59
«У всех по-разному»: какую примету нарушила Анастасия Макеева
16:42
Машина скорой помощи сбила мальчика на самокате в центре Москвы

Сейчас читают

Как за три шага избавиться от управляющей компании
На съемках с Янковским охрану приставили не к звездам: подробности
Лерчек плакала от счастья после решения Путина, пока не вскрылось страшное «но»
Редкий знак цикла: чего ждать от Красной Огненной Козы — прогноз на 2027 год

Интересные материалы

Гороскоп на деньги на ноябрь 2026 для знаков зодиака: видео
❤️ Гороскоп любви на ноябрь 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на ноябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
💅Лунный календарь денежного маникюра на ноябрь 2026: видео