От Лепса к президентской семье: Аврора Киба вышла замуж в Баку

Аврора Киба вышла замуж за племянника Алиева

Бывшая невеста Григория Лепса, блогер Аврора Киба, 13 ноября стала женой бизнесмена Рустама Гаджиева. Церемония прошла в Баку. Избранник девушки — родной племянник президента Азербайджана Ильхама Алиева и сын заместителя министра экологии республики. Об этом сообщило издание StarHit.

Организаторы держали подготовку в тайне: гостям запретили публиковать кадры с праздника.

«Никаких постов. Мы уважаем желание сохранить тайну наших клиентов», — говорилось на одном из снимков с замазанными деталями.

Ни Киба, ни ее супруг официальных заявлений не делали и фото не выкладывали. Однако слухи о свадьбе подтвердились — торжество действительно прошло в пятницу, 13-го числа.

Масштаб праздника впечатлил гостей. На сцене выступали Леонид Агутин, народная артистка Азербайджана Зульфия Ханбабаева и заслуженный артист республики Аббас Багиров. Зал оформили в пастельных тонах, которые любит Аврора: белые и нежно-розовые цветы, фотозона в розовых оттенках и крупные переплетенные буквы «R» и «A» — инициалы жениха и невесты.

По данным светских обозревателей, на празднике ждали лично Ильхама Алиева. Официального подтверждения того, что президент присутствовал на церемонии, нет.

Отношения пары развивались быстро. В январе 2026 года Киба объявила о расставании с Лепсом — помолвка длилась два года, но до свадьбы дело так и не дошло. Уже в конце февраля девушку увидели вместе с новым избранником на карнавале в Рио-де-Жанейро. Весной она перестала скрывать роман, выложив совместные снимки из поездки в Китай. От знакомства до брака прошло около восьми месяцев.

Сам Лепс о разрыве высказался без сожалений.

«Я ничего не терял. Потеряли меня!» — заявил он в беседе с KP.RU.

По словам артиста, он не позволит никому себя перевоспитывать и остается при своих жизненных принципах.

Кем оказался избранник

Рустам Гаджиев — предприниматель, с 2012 года возглавляет коллекторское агентство в Азербайджане. Его отец Рауф занимает пост заместителя министра экологии и природных ресурсов, мать заведует кафедрой в Бакинском государственном университете. Близкое родство с главой государства делает этот союз заметным не только для светской хроники, но и для всей республики.

На какие жертвы пошла Киба

Еще до замужества Аврора говорила, что готова отказаться от публичности ради семьи. Об этом она рассказала на премии VOICE Influencer Awards 2026.

«Я слишком счастлива», — объяснила блогер свое решение отойти от активной светской жизни.

По словам Кибы, времени на съемки собственного шоу у нее теперь нет, и это ее личный выбор, а не условие партнера.

«Нет, ни в коем случае! Это мое решение», — заверила она, комментируя предположение, что Рустам запретил ей выходить в свет.

«Если я хочу быть счастливой женщиной и иметь большую семью, то я должна жертвовать такими вещами, как публичность», — призналась Аврора.

Когда ведущий Георгий Иващенко в шутку назвал ее потенциальной «содержанкой», реакция оказалась резкой.

«Содержанка сразу? Что за слово ты придумал?!» — возмутилась она.

Тут же блогер добавила, что планирует развиваться и запустить собственный бренд одежды.

Обсуждать подготовку к свадьбе Киба отказалась, но отметила, что будущий супруг должен поддерживать ее проекты.

Как они познакомились

Знакомство пары вышло почти киношным. Свела их общая подруга — супруга брата Рустама. Именно она позвала Аврору в Бразилию, о которой та мечтала с детства. В компании друзей девушка снова пересеклась с Гаджиевым, с которым была знакома и раньше. Тогда, по признанию блогера, между ними и вспыхнуло чувство.

«История очень интересная. Просто судьба. Моя подружка — жена брата моего парня. Она меня позвала на карнавал в Бразилию, потому что это была моя мечта детства», — поделилась Аврора в эфире шоу «Кстати».

Ведущие отметили умение Кибы находить состоятельных мужчин. Девушка ответила, что слышит это регулярно: ее PR-директора даже просят проводить мастер-классы по теме. При этом, по словам Авроры, богатые поклонники появляются в ее жизни сами.

В июле пара впервые вышла в свет вместе — на музыкальном фестивале в Баку. До этого поклонники следили за их путешествиями и романтичными кадрами в соцсетях.

Роман с Лепсом

Около двух лет Аврора Киба была вместе с Григорием Лепсом. Певец представил ее публике в июне 2024 года и сразу назвал невестой. Разница в возрасте составляла 44 года, но артист открыто говорил о желании жениться. Киба тоже мечтала о большом торжестве и планировала пригласить около 700 гостей.

За красивой картинкой скрывались и практические сложности. В интервью Мариам Тилляевой Аврора рассказывала, что свадьбу пришлось отложить на неопределенный срок. Праздник требовал серьезных трат, и пара решила сначала накопить нужную сумму.

Планам на семейную жизнь с Лепсом сбыться было не суждено. В январе 2026 года Киба сообщила в блоге, что они больше не вместе. Решение, по ее словам, было обдуманным, а расставание прошло без скандалов и взаимных упреков.

«Опережая сплетни, слухи и лживые домыслы, мы официально больше не пара. Много всего доброго, теплого и хорошего было на нашем совместном пути. Эта история заканчивается на ноте благодарности и взаимоуважения. Никакой драмы. Мы всегда будем друг для друга близкими людьми, но теперь каждый готов идти своим путем дальше», — написала Аврора.

Сейчас же Киба готовится к новой жизни в статусе замужней женщины. Судя по ее словам, публичность она готова променять на семейное счастье и собственные проекты — бренд одежды и развитие в бизнесе. Как сложится жизнь пары в Баку, покажет время.

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