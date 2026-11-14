Захарова: исключение ТАСС из EANA — дань милитаристскому психозу

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 44 0

По мнению дипломата, такое решение говорит об ухудшении отношений с Россией и проблемах со свободой слова.

Почему ТАСС исключили из EANA

Фото: Reuters/Ramil Sitdikov

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Захарова заявила, что EANA исключила ТАСС под влиянием милитаристских настроений

Исключение ТАСС из Европейского альянса новостных агентств (EANA) говорит о влиянии милитаристских настроений на организацию. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее слова приводятся на сайте ведомства.

«На сей раз руководство EANA не смогло остаться в стороне от милитаристского психоза, в который погружается Евросоюз стараниями своего правящего класса, и принятым решением ритуально присягнуло на верность курсу на эскалацию отношений с Россией в угоду засевшей в Киеве банде террористов и убийц», — заявила дипломат.

По мнению Захаровой, решение альянса связано с желанием европейских политиков ухудшить отношения с Москвой. Она также считает, что этот шаг показывает проблемы со свободой слова и доступом к информации в западных странах.

Как пишет ТАСС, Генеральная ассамблея EANA исключила агентство из своего состава 13 ноября. Решение приняли по итогам тайного голосования. По данным гендиректора ТАСС Андрея Кондрашова, в нем участвовали представители 20 из 33 агентств, 19 из них поддержали инициативу.

Членство ТАСС в альянсе приостановили еще в феврале 2022 года. Тогда представители EANA объяснили это тем, что из-за ограничений Роскомнадзора агентство якобы больше не могло предоставлять непредвзятые новости.

Европейский альянс новостных агентств был создан в 1956 году на конференции в Страсбурге. Сейчас в него входят 33 информационных агентства европейских стран.

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