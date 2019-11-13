  1. Пятый канал
  4. «Руки-базуки» сдулись: Кириллу Терешину откачали из мышц опасный синтол

«Руки-базуки» сдулись: Кириллу Терешину откачали из мышц опасный синтол

, 0:56 | Сергей Зеленский Видео 100

Знаменитый интернет-фрик превратился в обычного парня.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @kirilltereshin96

«Карета» для известного фрика Кирилла Терешина, получившего свою сомнительную популярность за счет невероятного размера своих рук, превратилась в «тыкву». Как сообщает «360», врачи откачали из его мышц синтол, благодаря которому его верхние конечности его и «прославили».

Молодой мужчина был желанным гостем на различных телевизионных шоу и интернет-каналах. Затем начались проблемы со здоровьем, ведь размер бицепцов его рук зрительно превышал объем его головы. У него наблюдалась температура, отеки рук, приходилось принимать лекарственные препараты. Речь заходила уже и об ампутации невероятных размеров рук.

Но теперь остается надеяться, что здоровью уроженца Пятигорска ничто не угрожает, и он найдет другой способ зарабатывать на жизнь.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что врачи отказываются ампутировать «руки-базуки» Кириллу Терешину.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.85
-0.06 70.42
-0.06
Гороскоп на 12 ноября: транзит Меркурия через Солнце открывает возможности!

Последние новости

1:40
Следующая встреча контактной группы по Донбассу пройдет в Минске 27 ноября
1:24
Отставка не помогла: Появились первые жертвы госпереворота в Боливии
1:10
Угрожавшие московскому судье признали свою вину
0:56
«Руки-базуки» сдулись: Кириллу Терешину откачали из мышц опасный синтол
0:38
Пелагея готова родить еще ребенка
0:23
Поклонники не оценили фото звезды фильма «Горько!» в купальнике

Сейчас читают

Брат последней жены доцента СПбГУ Соколова рассказал о прошлом историка
Череп, который нашли в Мойке во время поисков тела убитой студентки, оказался учебным
«Собрать вещи и забрать тело»: Родители убитой доцентом аспирантки рассказали о дальнейших действиях

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев