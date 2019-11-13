«Руки-базуки» сдулись: Кириллу Терешину откачали из мышц опасный синтол

«Карета» для известного фрика Кирилла Терешина, получившего свою сомнительную популярность за счет невероятного размера своих рук, превратилась в «тыкву». Как сообщает «360», врачи откачали из его мышц синтол, благодаря которому его верхние конечности его и «прославили».

Молодой мужчина был желанным гостем на различных телевизионных шоу и интернет-каналах. Затем начались проблемы со здоровьем, ведь размер бицепцов его рук зрительно превышал объем его головы. У него наблюдалась температура, отеки рук, приходилось принимать лекарственные препараты. Речь заходила уже и об ампутации невероятных размеров рук.

Но теперь остается надеяться, что здоровью уроженца Пятигорска ничто не угрожает, и он найдет другой способ зарабатывать на жизнь.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что врачи отказываются ампутировать «руки-базуки» Кириллу Терешину.