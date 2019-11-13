В Венеции рекордный потоп: под водой более 80% города

В Италии из-за дождей объявлен наивысший красный уровень опасности. Мощными потоками воды сносит города в десяти регионах страны.

Гороскоп на 13 ноября: молчание — золото, а информация — бриллиант

В зоне ЧП, в том числе Сицилия. Венеция уходит под воду. Критический уровень превышен почти на метр. Рано утром в городе прозвучали сирены, предупреждающие о начале наводнения. Подобную катастрофу в последний раз там фиксировали более полувека назад.

Вода заливает кафе и магазины. Затоплена так же знаменитая на весь мир Площадь Святого Марка. Впрочем, для туристов стихия не помеха. Наводнение, как местная достопримечательность. Приезжие часами готовы гулять по колено в воде. Во многих гостиницах постояльцам предлагают резиновые сапоги.

А вот жители северо-запада России потихоньку приходят в себя после последнего наводнения. Как сообщал ранее 5-tv.ru, жители Вологодской области возвращаются в свои дома.