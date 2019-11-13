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  4. В Госдуме ответили на театральное заявление Порошенко о возвращении Крыма

В Госдуме ответили на театральное заявление Порошенко о возвращении Крыма

, 8:24 Эфирная новость 60

Экс-президент Незалежной со слезами на глазах пообещал вернуть полуостров под контроль Киева после просмотра украинского художественного фильма «Крым».

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Фото, видео: ТАСС/ZEUS, 5-tv.ru

В Государственной думе ответили на высказывание экс-президента Украины Петра Порошенко о том, что Крым обязательно вернется под контроль Киева.

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По словам депутатов никакая пропаганда, и антироссийская истерия не изменит мнение крымчан, которые видят себя только частью России.

Поводом для новой идеологической атаки на Крым стал украинский художественный фильм «Домой». В нем рассказывается о жизни современных крымских татар. На премьере побывал Петр Порошенко. Картина растрогала бывшего лидер Незалежной до слез. Едва сдерживая эмоции, он пообещал крым вернуть.

«Те, кто в Украине и сами не верит, что мы Крым вернем. Это как раз убедительный ответ, что Крым будет украинским», — заявил Порошенко.

Правда как Украина будет возвращать Крым Порошенко не уточнил.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что вице-премьер Украины уверен, что Киев и Москва якобы находятся в состоянии войны, которую можно прекратить только возвратом полуострова.

 

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