Чистый секс: певица Maruv взорвала сеть выступлением в латексном боди

Украинская певица Maruv исполнила новый хит To Be Mine на шоу Ивана Урганта. Поп-дива поделилась видео с выступления с подписчиками в Instagram. На кадрах исполнительница предстала в откровенном красном латексном боди. Образ звезда дополнила перчатками в тон и солнцезащитными очками в кибер-стиле.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MARUV (@maruvofficial) 9 Ноя 2019 в 9:44 PST

Поклонники Maruv пришли в невероятный восторг от увиденных кадров. Максимально сексуальная, страстная и безумно талантливая певица поразила фанатов до глубины души. Пользователи соцсети отзывались с восхищением обо всем: образе артистки, ее хореографии, вокальных данных, внешности, энергетике и другом.

«Просто космос!»

«Вот это уровень! Крутяк»;

«При такой хореографии и живом выступлении держать такой вокал!»

«Чистый секс», — написали фолловеры.

Всего за два часа видео с выступлением певицы Maruv набрало около сотни тысяч просмотров и более двухсот восторженных комментариев юзеров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что певица Maruv взорвала сеть новым фото в образе Медузы Горгоны.