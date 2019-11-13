«Умница и красавица»: Елизавета Боярская в вечернем платье сразила подписчиков

Елизавета Боярская сразила подписчиков в Instagram, опубликовав фото, сделанные во время светского мероприятия. На снимках 33-летняя звезда фильма «Адмирал» позирует в черном вечернем платье с клатчем в руках.
«Детки, семья, репетиции, спектакли, съемки, самолеты, поезда, опять самолеты и поезда. Джинсы, свитшот, шапка. Но, иногда можно и так. Очень рада была повидать коллег, с которыми 100 лет не виделась, и немного развеяться от рабочих будней!» — написала в своем посте Елизавета Боярская.
Пользователи оказались под впечатлением от увиденного и отметила, что актриса обладает фантастической красотой.
«Фантастическая красота и элегантность!»
«Трудяга! И очень красивая!»
«Умница, красавица и талант — все в одном прекрасном человеке…»
«Красота спасет мир! Успехов вам и прекрасных ролей!» — пишут фолловеры.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Елизавета Боярская обеспокоила поклонников худобой.