Спустя год на те же грабли: Трампа снова высмеяли за туалетную бумагу на ботинке

Президента США Дональда Трампа снова заметили с пришпиленной к ботинку туалетной бумагой. В соцсетях смеются над оконфузившимся американским лидером.

Кусок туалетной бумаги на ноге президента заметили 13 ноября, когда он шел из лимузина в самолет. Бумага отлипла от ботинка только тогда, когда он начал подниматься на борт.

Это не первый подобный случай: с туалетной бумагой на ботинке Трампа также заметили в октябре 2018 года. Президент прошел с ней на ботинке от лимузина до самолета, а затем поднялся по трапу.

REUTERS/Tom Brenner

И тогда, и сейчас оконфузившегося Трампа активно высмеивают в соцсетях. Кроме насмешек, пользователи пытаются придумать объяснения происходящему.

«Да ладно тебе! „Туалетная бумага Трамп“ снова наносит удар? Является ли это „случайное событие“ намеренным отвлечением внимания от слушаний по импичменту? Меня бы это не удивило»;

«Я подозреваю, что однажды мы услышим от одного из уборщиков, как Трамп избавляется от туалетной бумаги, бросая использованные листы на пол. Это единственный сценарий, который я могу придумать для объяснения происходящего».

«Разве у него нет друзей, которые сказали бы ему, что к его ботинку прилипла туалетная бумага? Неужели все вокруг ненавидят его?» — пишут пользователи.

Как сообщал 5-tv.ru ранее в Конгрессе США поддержали резолюцию по импичменту Дональда Трампа.