Родком Петербурга поддержал комика Щербакова, высмеявшего школьные задания на дом

Родительский комитет Санкт-Петербурга поддержал популярного стендап-комика Алексея Щербакова, который в одном из последних выступлений высмеял школьное обучение. Поводом для шуток юмориста стало большое количество домашний заданий, которые получают ученики образовательных организаций.

Артист напомнил, что не справившись с грузом ответственности, дети обычно обращаются за помощью к своим родителям и вместе с ними корпят над той или иной задачей. В результате в процессе обучения большую роль играют мать и отец, хотя знания должны давать в первую очередь школьные педагоги, считает Щербаков.

По мнению комика, странно слышать от учителей обвинения в том, что с ребенком не занимаются дома, поскольку объяснить школьнику сложный материал — задача преподавателей, а не родителей, уверен юморист.

«Мне 30 лет, и я каждый день делаю уроки. Каждый вечер я делаю уроки. <…> Мало того, я каждое утро встаю в школу и иду в школу, а вечером делаю уроки, а все веселье в школе я пропускаю», — пошутил артист.

Председатель Родительского комитета Северной столицы Михаил Богданов разделил эмоции Щербакова. Он подчеркнул, что сейчас в начальной школе родителям приходится постоянно помогать детям выполнять домашние задания, чего на его памяти никогда не было.

«По факту, сегодняшние учебники — это просто ужас. Учат в школе, надо стремиться к этому. Не знаю как это можно сделать с существующими программами и системой. Но родители правы, — цитирует Богданова 78.ru.

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