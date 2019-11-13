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  4. Нарядная Пугачева захотела «рвануть» из дома, пока дети спят

Нарядная Пугачева захотела «рвануть» из дома, пока дети спят

, 19:47 | Валентин Черников Фото 28

Примадонна выложила фото в роскошном наряде и спросила совета подписчиков, как провести свободное время.

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Фото, видео: Instagram @alla_orfey; РИА Новости / Евгения Новоженина

Алла Пугачева развлекла поклонников в Instagram постом на тему своего досуга. Примадонна опубликовала снимок в черном выходном наряде посреди огромного холла в тот момент, когда была готова умчаться навстречу приключениям.

«Куда бы рвануть пока дети спят, а муж на работе?» — спросила певица подписчиков.

Instagram @alla_orfey

На игривый вопрос многие пользователи соцсети ответили с юмором. Среди комментирующих отметился Николай Басков.

«А туда, куда душа зовет», — отреагировал вокалист.

На это Пугачева ответила почти стихами.

«Колюня, дорогой, душа говорит: «Дурака-то не валяй, сиди дома, не гуляй«».

Выход из положения предложила Наташа Королева.

«Приезжайте в гости, Алла Борисовна! У меня тоже муж на работе, а сын в „универе“! Шикарную поляну и зажигательную атмосферу гарантирую!», — обещала певица.

Но и этот вариант не подошел народной артистке.

«Спасибо, Натусик, но нам с тобой двух часов мало», — констатировала Пугачева.

Среди других вариантов фолловеры порекомендовали ей шоппинг, кино, дискотеку. Кто-то предложил прийти к нему, кто-то — приехать с концертом в Сибирь, а кто-то — посетить Дальний Восток.

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