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  4. Видео: споры Гарри и Лизы Галкиных о русском языке очаровали сеть

Видео: споры Гарри и Лизы Галкиных о русском языке очаровали сеть

, 17:38 | Анастасия Игонина Видео 1 353

Шестилетние двойняшки вместе с папой Максимом Галкиным обсуждали разницу между мужским и женским родом.

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Фото, видео: Instagram @maxgalkinru

Максим Галкин снова поделился видео с участием своих детей. Юные Лиза и Гарри в очередной раз покорили сердца подписчиков юмориста в Instagram.

На видео Лиза, сидя у папы на коленях, заявляет, что она голодна. Гарри возражает — мальчик уверен, что такого слова не существует. В ответ на это Лиза подробно объясняет брату разницу между мужским и женским родом.

Затем внимание детей привлекает муха — близнецы принимаются рассуждать, какой вариант в случае с насекомым уместнее, в мужском или женском роде. Точку в споре ставит Гарри — он заявляет, что «по виду» муха — мальчик, а значит верно будет сказать, что он голоден.

«Род в русском языке и половые признаки мухи», — подписал ролик Галкин.

Подписчики пришли в восторг от непосредственных двойняшек. За два часа после публикации ролик собрал почти 400 тысяч просмотров и сотни комментариев. Фанаты семьи Галкина буквально завалили Максима комментариями, в которых отмечают красоту детей и живость их ума.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что шестилетняя дочь Пугачевой и Галкина стала писателем.

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