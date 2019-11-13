У знаменитого «Моста глупости» в Петербурге сегодня двойной улов.

Сначала под переправой на Софийской улице застряла Газель. Судя по кадрам, попытка протиснуться закончилась развороченным кузовом. После компанию микроавтобусу составил автобус.

Учитывая, что дорога двухполосная, проезд по злополучному участку на Софийской улице оказался заблокированным на несколько часов.

Мост этот — один из популярнейших сетевых мемов Северной столицы. Вопреки знакам, многочисленным ДТП и наглядной растяжке на самом видном месте с надписью «Газель не пройдет!» — водители упорно пытаются проехать там, где габаритные авто просто не помещаются. И таких уже более ста семидесяти.

В соцсетях шутят — для 200 юбилейного упрямца-водителя надо будет устроить фейерверк.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что «Мост глупости» избавился от «проклятия» — под ним проехала «Газель».