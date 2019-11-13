Актера Кристофера Хивью, сыгравшего роль Тормунда в сериале «Игра престолов», заметили в Великом Новгороде. 5-tv.ru публикует видео, на котором запечатлены актер и его супруга.

Хивью и его жена участвуют в съемках документального фильма «По следам Святого Олафа». Они выступают в картине в роли ведущих. В Великом Новгороде были сняты несколько эпизодов.

«Мы видим ваш город в двух ипостасях: таким, каким его увидел Олаф много лет назад, когда прибыл сюда. А еще видим его своими глазами. В двух измерениях», — приводятся слова Хивью на сайте Правительства Новгородской области.

Там же уточняется, что съемочная группа побывала на Троицком раскопе, в Софийском соборе и других исторических местах города. В качестве экспертов для съемок был приглашен новгородский историк и писатель Виктор Смирнов.

Святой Олаф был норвежским королем викингов. В 1027 году он потерпел поражение от датчан, после чего укрылся в Новгороде под крылом князя Ярослава Мудрого. Через несколько месяцев Олаф уехал, оставив на Руси своего сына Магнуса. Последний при помощи Ярослава Мудрого потом стал королем Норвегии. Фильм об Олафе должен выйти на экраны в следующем году.

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