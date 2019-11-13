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Суд не будет привлекать Киркорова и Галкина как свидетелей по делу о терроризме

, 21:24 | Светлана Александрова Видео 15

Допросить звезд российский эстрады требовала защита одного из четырех обвиняемых в подготовке теракта во время концерта Киркорова в Махачкале два года назад.

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Фото, видео: Instagram @fkirkorov, @maxgalkinru; www.globallookpress.com / Zamir Usmanov

Южный окружной военный суд отказал в привлечении Филиппа Киркорова, Аллы Пугачевой и Максима Галкина в качестве свидетелей о подготовке теракта во время концерта Киркорова в Махачкале в 2017 году.

Как сообщил журналистам адвокат одного из четверых обвиняемых по этому делу Исрафил Гададов 13 ноября состоялось предварительное слушание, на котором судья отказал по всем пунктам ходатайства защиты. Юрист подчеркнул, что считает это решение незаконным и собирается обжаловать его в вышестоящих инстанциях.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, обвинения в подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в Дагестане в июле 2017 года были предъявлены весной 2019 года Хидирнеби Казуеву, Габибуле Халдузову, Самиру Ибрагимову и Шамилю Магомедов. Вскоре Казуев, заявил, что планировал совершить не теракт, а убийство Киркорова, причем по заказу Максима Галкина, и якобы даже получил от юмориста аванс в миллион рублей. При этом адвокат Казуева потребовал привлечь к судебному процессу звезд в качестве свидетелей. Следствие расценило это как попытку затянуть процесс.

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