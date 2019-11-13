Власти Украины пообещали отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту

Киев обязательно отреагирует на запуск поездов по Крымскому мосту. Соответствующее заявление сделал так называемый «представитель президента Украины в Крыму» Антон Кориневич.

«Безусловно, мы отреагируем на это (запуск поездов — Прим. ред). Мы знаем об этих инициативах, о соответствующей цене так называемых билетов», — цитирует Кориневича ФАН.

Он не уточнил, какие именно меры могут быть приняты Киевом. Чиновник только сказал, что Крымский мост якобы был построен неправомерно и наносит «экологический вред».

Реакция Москвы на обещание Киева принять меры из-за поездов на Крымском мосту

Российский сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что к подобным обещаниям Киева не нужно относиться серьезно. Он назвал реплику Кориневича «заезженной фразой».

«Что конкретно сделают — сказать не могут. И ничего предложить не могут. В принципе, они уже неспособны никак повлиять на развитие Крыма», — цитирует сенатора RT.

Депутат Госдумы Алексей Чепа добавил, что «мост бы построен абсолютно правомерно» и не наносит никакого экологического вреда.

Как сообщал 5-tv.ru, продажи билетов на поезда в Крым стартовали 8 ноября. За первые сутки было продано более пяти тысяч билетов.