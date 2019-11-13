Владимир Путин поднимет на саммите БРИКС ряд политических вопросов

В столице Бразилии стартует 11-й саммит БРИКС. Туда уже прилетел президент России Владимир Путин, соберутся также лидеры Индии, Бразилии, Китая и ЮАР. В состав российской делегации вошли 80 человек, включая главу МИД РФ Сергея Лаврова и министра энергетики Александра Новака.

Как пишет «Экономика сегодня», основными темами переговоров станут научно-технологическое и инновационное сотрудничество, развитие цифровой экономики, борьба с отмыванием денег и организованной преступностью, а также Новый банк развития БРИКС.

По словам Члена Комитета Госдумы РФ по международным делам Антона Морозова, помимо экономической повестки, Владимир Путин намерен затронуть некоторые политические вопросы, в частности, деструктивную позицию Вашингтона по вопросам контроля над вооружениями и нарушение Соединенными Штатами принципов международного права.

«БРИКС представляет собой важное объединение, страны-участники которого хотя и находятся на разных континентах, но вместе придерживаются взвешенной и конструктивной позиции во всех международных делах. Площадка БРИКС позволяет продвигать российские подходы для решения всех проблем, которые только существуют во всемирной повестке международных отношений», — цитирует Антона Морозова издание.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на первый день саммита БРИКС у Владимира Путина запланированы встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и лидером КНР Си Цзиньпином.