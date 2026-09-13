Путин: страны БРИКС способны строить экономические связи вопреки санкциям

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 27 0

Участники объединения обладают собственными каналами для торговли и инвестиций.

Путин: БРИКС способна строить связи вне санкций

Фото: Reuters/Bhawika Chhabra

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Государства БРИКС имеют возможность развивать экономические отношения, не оглядываясь на санкционное давление. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании в формате БРИКС+.

«У государств нашего объединения имеются собственные… каналы движения товаров, услуг, капиталов. Они уже позволяют эффективно проводить коммерческие… операции, не обращая внимания на давление извне», — сказал он.

Кроме того, российский лидер обратил внимание на банковский и инвестиционный потенциал стран БРИКС. По его словам, они способны динамично развиваться, опираясь на собственные силы.

В тот же день Путин отметил, что формирование многополярного мира идет со сложностями.

Ранее, 11 сентября, Владимир Путин прибыл в Индию с трехдневным рабочим визитом. Поездка приурочена к 18-му саммиту БРИКС в Нью-Дели. 12 сентября в Нью-Дели стартовало заседание саммита. В этот же день российский лидер выступил на саммите, а лидеры стран-членов организации приняли совместную декларацию по итогам встречи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин на заседании саммита БРИКС в Нью-Дели заявил, что формирование многополярного мира сопровождается сложностями и встречает сопротивление тех, кто привык мыслить колониальными категориями. По словам главы государства, баланс сил смещается в сторону новых центров роста на глобальном Юге и Востоке, а все больше стран стремятся самостоятельно защищать национальные интересы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+11° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
84.26
-0.09 97.87
-0.42
Гороскоп на сегодня, 13 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:11
Уже скоро? Синоптик рассказал, когда в Центральную Россию придет бабье лето
10:58
Письмо несчастья: мошенники придумали схему с налоговыми декларациями
10:55
Армия России пресекла прорыв противника из окружения в Харьковской области
10:39
Путин: страны БРИКС способны строить экономические связи вопреки санкциям
10:29
Лихачев: Киев ударил по бензовозам, подвозившим дизтопливо для Запорожской АЭС
9:56
Киевские боевики подорвались на минах при попытке выйти из окружения под Харьковым

Сейчас читают

В России грядет массовое повышение зарплат из-за одного показателя
Не без греха: Александр Розенбаум — о сожалениях, мертвой песне и личной жизни
Гороскоп на сегодня, 13 сентября, для всех знаков зодиака
Исповедь Волочковой — о предательстве родных, деньгах, выборе между Сулейманом и Мальдивами

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
🪐Гороскоп на сентябрь 2026 года для знаков зодиака — видео