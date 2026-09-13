Путин: страны БРИКС способны строить экономические связи вопреки санкциям

Участники объединения обладают собственными каналами для торговли и инвестиций.
Фото: Reuters/Bhawika Chhabra
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Государства БРИКС имеют возможность развивать экономические отношения, не оглядываясь на санкционное давление. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании в формате БРИКС+.
«У государств нашего объединения имеются собственные… каналы движения товаров, услуг, капиталов. Они уже позволяют эффективно проводить коммерческие… операции, не обращая внимания на давление извне», — сказал он.
Кроме того, российский лидер обратил внимание на банковский и инвестиционный потенциал стран БРИКС. По его словам, они способны динамично развиваться, опираясь на собственные силы.
В тот же день Путин отметил, что формирование многополярного мира идет со сложностями.
Ранее, 11 сентября, Владимир Путин прибыл в Индию с трехдневным рабочим визитом. Поездка приурочена к 18-му саммиту БРИКС в Нью-Дели. 12 сентября в Нью-Дели стартовало заседание саммита. В этот же день российский лидер выступил на саммите, а лидеры стран-членов организации приняли совместную декларацию по итогам встречи.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин на заседании саммита БРИКС в Нью-Дели заявил, что формирование многополярного мира сопровождается сложностями и встречает сопротивление тех, кто привык мыслить колониальными категориями. По словам главы государства, баланс сил смещается в сторону новых центров роста на глобальном Юге и Востоке, а все больше стран стремятся самостоятельно защищать национальные интересы.
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