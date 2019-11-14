«Папа часто оставлял ее одну»: в Крыму продолжаются поиски пятилетней девочки

В Крыму в эти минуты ищут пятилетнюю девочку, которая пропала накануне. Она ушла из дома в селе Кропоткино и до сих пор не вернулась.

На поиски подняты полицейские. К населенному пункту, где она живет, из Симферополя выдвинулся целый отряд волонтеров. Подробностей исчезновения Даши пока очень мало.

Мери Бадунц передает из Крыма.

Маленькая Дарья Пилипенко пропала 12 ноября в селе Кропоткино раздольненского Района Крыма. Сообщение об исчезновение ребенка в правоохранительные органы поступило только сегодня. За помощью обратился отец девочки.

По словам мужчины, он ушел по делам и оставил пятилетнюю дочь одну, а когда вернулся дверь была открыта, а Даши дома не было. Сначала искал самостоятельно по селу и только спустя почти сутки обратился в полицию.

На поиски девочки брошены все силы. Ищут всем селом. К добровольческому поисково-спасательному отряду «Liza Alert Крым» присоединились около двухсот человек. Усложняет работу то, что местность очень сложная. За переделом села — рисовые поля, сильный ветер и много заброшенных зданий и канав.

«В первую очередь, это ребенок. Всегда повышенная опасность, повышенная тревога. Ночь, лес, холодная температура. Все представляет опасность», — рассказывает координатор волонтерского движения «Liza Alert Крым» Наталья Кропотчева.

О семье девочки известно очень мало. По словам соседей маленькая Даша жила с отчимом и двухлетним братом. Семья переехала в Кропоткино два года назад. Отчим практически ни с кем не общался и нигде не работал. Как сообщили нам соседи, мама оставила семью и на данный момент проживает в Китае.

«Папа у нее неадекватный. Какая мама уехала и оставила детей на такого папу. Постоянно оттуда доносятся крики, визги, детский плач», — рассказал соседка Асие Саитманбетова.

По факту исчезновения девочки Следственный комитет возбудил уголовное дело. Во время поисков, чтобы не испугать маленькую Дашу имя девочки выкрикивают только женщины. Как сказали нам волонтеры, работать будут круглые сутки, даже ночью.