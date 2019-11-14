  1. Пятый канал
  4. Венеция ушла под воду: в регионе объявлен режим ЧС

Венеция ушла под воду: в регионе объявлен режим ЧС

, 3:14 Эфирная новость 17

На сайте муниципалитета зафиксирована отметка выше 180-ти сантиметров, а в ближайшие дни предполагают, она поднимется еще!

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ТАСС/ ZEUS, 5-tv.ru

Венецию затопило! Казалось бы, что необычного, — единственный в мире город, центр которого и так со всех сторон окружен водой!

Но в этот раз уровень приближается к рекордному. На сайте муниципалитета зафиксирована отметка выше 180-ти сантиметров, а в ближайшие дни предполагают, она поднимется еще!

Такого не было с 1966 года! Сам факт наводнения в городе фиксируют сразу, как только море поднимается на метр десять! Это называется acqua alta — «высокая вода».

Максимальная высота островов Венеции — два метра над уровнем моря. Так, что можно представить, в городе, где нет наземного общественного транспорта, в таких условиях и по воде теперь не везде доберешься — гондолы и трамвайчики просто не проходят под низкими мостами. А деревянные помосты устанавливать — бесполезно, они уплывают под напором воды.

Затоплена площадь Святого Марка, которая находится практически в самой низкой точке города — и внутри собора воды внутри по колено! Есть жертвы.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, два человека стали жертвами рекордного наводнения в Венеции.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.20
0.35 70.67
0.25
Гороскоп на 14 ноября: Полнолуние открывает для вас новые пути к вершине

Последние новости

3:14
Венеция ушла под воду: в регионе объявлен режим ЧС
2:59
Гороскоп на 14 ноября: Полнолуние открывает для вас новые пути к вершине
2:44
Версия убийства: Доцент СПбГУ Соколов стрелял в студентку, когда она спала
2:43
Поссорившийся с женой военнослужащий подорвал гранату в Бурятии
2:28
«Ура, Россия!» Ирина Шейк в красных чулках оголила грудь для российского глянца
2:14
В Америке описали сценарий применения Россией своего супероружия

Сейчас читают

«Бедный мужик»: соцсети обсуждают поведение Плющенко и Рудковской на сцене
«Поп — фантастик!» Шпица блестнула формами на премии «Женщина года»
Как умерли в прошлой жизни представители разных знаков зодиака

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев