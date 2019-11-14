Венеция ушла под воду: в регионе объявлен режим ЧС

Венецию затопило! Казалось бы, что необычного, — единственный в мире город, центр которого и так со всех сторон окружен водой!

Но в этот раз уровень приближается к рекордному. На сайте муниципалитета зафиксирована отметка выше 180-ти сантиметров, а в ближайшие дни предполагают, она поднимется еще!

Такого не было с 1966 года! Сам факт наводнения в городе фиксируют сразу, как только море поднимается на метр десять! Это называется acqua alta — «высокая вода».

Максимальная высота островов Венеции — два метра над уровнем моря. Так, что можно представить, в городе, где нет наземного общественного транспорта, в таких условиях и по воде теперь не везде доберешься — гондолы и трамвайчики просто не проходят под низкими мостами. А деревянные помосты устанавливать — бесполезно, они уплывают под напором воды.

Затоплена площадь Святого Марка, которая находится практически в самой низкой точке города — и внутри собора воды внутри по колено! Есть жертвы.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, два человека стали жертвами рекордного наводнения в Венеции.