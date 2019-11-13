  1. Пятый канал
  4. Два человека стали жертвами небывалого наводнения в Венеции — видео

Два человека стали жертвами небывалого наводнения в Венеции — видео

, 15:35 Эфирная новость 85

Власти назвали происходящее катастрофой, жителей призывают не покидать дома. Сегодня в городе ожидается новая волна «высокой воды».

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Reuters / Manuel Silvestri; 5-tv.ru

Тема:
Погода 4087

Два человека погибли в Венеции из-за наводнения. Как сообщают итальянские телеканалы, одну из жертв могло ударить током при попытке включить электрический насос в затопленном доме. Минувшей ночью уровень воды в одном из самых красивых городов мира поднялся до отметки в 183 сантиметра. Затонули несколько речных трамваев.

Власти Венеции назвали происходящее настоящей катастрофой, жителей призвали не покидать дома. А вот туристы не желают сидеть взаперти — расхватывают резиновые сапоги и продолжают гулять по улицам и площадям. Там, где это возможно.

Сегодня в городе ожидается новая волна «высокой воды» — на этот раз до 145 сантиметров. Наводнение вызвали проливные дожди. Похожее было в 1966 году — тогда затопило не только привычную к воде Венецию, но и другие итальянские города, в том числе Флоренцию. Сейчас дожди тоже заливают почти всю страну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что убытки от наводнения подсчитывают в Вологодской области, где затопило десятки жилых домов и более 700 участков.

Тема:
Погода 4087
13 нояб
Гидрометцентр предупредил россиян об аномальных холодах
12 нояб
Пассажирский самолет выкатился за пределы ВПП в Чикаго
12 нояб
Мощный снегопад привел к обледенению трассы на Сахалине
11 нояб
Синоптики: наступление зимы в Москве пока отменяется
9 нояб
Во власти стихии: Торнадо в Греции за четыре минуты почти разрушил завод с людьми
8 нояб
Москве предсказали «вишневую» зиму. Что это значит?
8 нояб
Синоптики обещают аномально теплую зиму с ледяными дождями и туманом
7 нояб
«Ариведерчи»: очевидцы сняли на видео огромный водяной смерч в Генуе
7 нояб
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании в России
7 нояб
В Новгородской области людей эвакуируют из-за масштабного паводка

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.20
0.35 70.67
0.25
Как умерли в прошлой жизни представители разных знаков зодиака

Последние новости

16:53
Суд арестовал Алексея Вересова, обвиняемого в угрозах московскому судье
16:48
Обвиняемый в оскорблении судьи Мосгорсуда Половец признал свою вину
16:45
Как девушка сумела обхитрить насильника и сдать его полицейским в Краснодаре
16:38
Привязал к стулу и душил: Знакомая Соколова рассказала, как он мучил ее сестру
16:31
Поклонники беспокоятся за исхудавшую Анастасию Волочкову
16:20
На мурманской судоверфи загорелось судно — фото

Сейчас читают

Как умерли в прошлой жизни представители разных знаков зодиака
Гороскоп на 13 ноября: молчание — золото, а информация — бриллиант
«Собрать вещи и забрать тело»: Родители убитой доцентом аспирантки рассказали о дальнейших действиях

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев