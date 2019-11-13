Два человека погибли в Венеции из-за наводнения. Как сообщают итальянские телеканалы, одну из жертв могло ударить током при попытке включить электрический насос в затопленном доме. Минувшей ночью уровень воды в одном из самых красивых городов мира поднялся до отметки в 183 сантиметра. Затонули несколько речных трамваев.

Власти Венеции назвали происходящее настоящей катастрофой, жителей призвали не покидать дома. А вот туристы не желают сидеть взаперти — расхватывают резиновые сапоги и продолжают гулять по улицам и площадям. Там, где это возможно.

Сегодня в городе ожидается новая волна «высокой воды» — на этот раз до 145 сантиметров. Наводнение вызвали проливные дожди. Похожее было в 1966 году — тогда затопило не только привычную к воде Венецию, но и другие итальянские города, в том числе Флоренцию. Сейчас дожди тоже заливают почти всю страну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что убытки от наводнения подсчитывают в Вологодской области, где затопило десятки жилых домов и более 700 участков.