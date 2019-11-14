В Америке описали сценарий применения Россией своего супероружия

Военный эксперт из США Алан Каммингс рассказал о новом виде российского оружия — гиперзвуковых ракетах. Теперь Россия сможет гораздо быстрее отреагировать на «насильственное вмешательство» запада во внутренние дела государства. Об этом специалист поведал изданию War on the Rocks.

По словам Алана Каммингса, отныне Россия сможет «быстро перехватить инициативу в переходе от риторики к кинетическому удару». Ведь гиперзвуковые ракеты достигают цели гораздо быстрее дозвукового оружия.

В качестве примера американский военный эксперт приводит ракетный комплекс «Калибр». По данным специалиста, если Россия запустит ракеты из Финского залива в столицу Болгарии, то цель будет уничтожена через два часа. Тогда как, аэробаллистическая ракета «Кинжал», при запуске с той же позиции, способна поразить Софию гораздо быстрее — через 11 минут.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что военные эксперты США назвали Россию реальной военной угрозой.