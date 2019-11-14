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  4. Гороскоп на 14 ноября: Полнолуние открывает для вас новые пути к вершине

Гороскоп на 14 ноября: Полнолуние открывает для вас новые пути к вершине

, 2:59 | Екатерина Разубаева Видео 186

Дом — это тот уютный уголок, который позволит вам максимально расслабиться и определиться с поистине важными для вас направлениями и желаниями.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 14 ноября, большинству знаков зодиака следует обратить внимание на свой дом, уют и окружение. Духовное наполнение может помочь вам обрести гармонию в родных стенах.

♈ Овен

Многие из вас готовятся поднять ваши отношения на новый уровень. Кто-нибудь говорил про свадебный сезон? Традиционная церемония - это самый красивый способ уважить, как старых, так и новых богов. 

Религия и духовность станут для вас важными темами, и вы можете увидеть свою веру свежим взглядом. 

Космический совет: в традиционных свадьбах есть что-то!

♉ Телец

Полная луна, которая была в вашем знаке несколько ночей назад, принесла с собой напоминание о том, что есть некоторые вещи, которые вы все еще пытаетесь отпустить. 

Чему вы сопротивляетесь, Телец? Почему вы держитесь за боль и травму? Вам предоставляется возможность сломать колесо непонимания, предательства и обиды. Выполняйте внутреннюю работу, чтобы начать все сначала.

Космический совет: Освободитесь от старых моделей.

♊ Близнецы

В то время как некоторые растут в своих семейных домах или находят утешение в том, чтобы делить пространство со своими друзьями и партнерами, другие находят свой дом в горах, на пляжах, в лесах и на холмах. 

Близнецы, вы одни из тех людей, у которых нет проблем с установлением связей. Будьте осведомлены о людях, которые появляются для вас постоянно. Вместо того, чтобы сосредоточиться на «потерянной любви», обратите свое внимание на все прекрасное в вашем существовании.

Космический совет: соедините с душой семейную любовь.

♋ Рак

Цитируя Джона Леннона: «Не важно, кого ты любишь, где любишь, почему любишь, когда любишь или как любишь. Важно только то, что ты любишь».

Сегодня тебе нужен только один вид опьяняющего вещества. Рак, ты возвращаешься в место радости, любви и изобилия. Прошлое позади, а будущее выглядит ярче, чем когда-либо прежде. Примите благословения, которые льются.

Космический совет: это то, что чувствует счастье.

♌ Лев

Лео, тебя любили много раз. Но никогда с такой глубиной, интенсивностью и теплом. Это ваша лицензия, чтобы чувствовать все чувства. Чтобы позволить себе быть сбитым с ног и знать, что вы заслуживаете каждого кусочка любви, которую вы привлекли в свою Вселенную.

Просто когда все идеально, старые страхи и неуверенность могут проявиться. Вместо того, чтобы активно взаимодействовать с ними, научитесь становиться и наблюдателем.

Космический совет: Почувствуйте все чувства.

♍ Дева

Ваши убеждения могут отличаться от их убеждений, но это не значит, что вы не можете найти золотую середину. Дева, пусть терпение и понимание станут вашими словами силы. Таким образом, религия и духовность будут важны для вас сегодня. 

Не принимайте все, что с вами делятся. Копайте глубже и открывайте новые истины. Это способ расти и развиваться. В то же время, если есть убеждение, которое не служит новой версии вас, дайте себе разрешение отпустить ее.

Космический совет: вы пересматриваете свои убеждения.

♎ Весы

Весы, то, что вы испытываете в данный момент, это темная часть души. Пусть ваши страхи и неуверенность выходят на поверхность. Старые раны отторжения и заброшенности тоже. Вселенная хочет, чтобы вы почувствовали их полностью, чтобы вы могли их отпустить. 

В моменты уязвимости напомните себе, что вы уже не тот человек, которым были раньше. Учитывая, что ваша душа эволюционировала, что заставляет вас думать, что ваш опыт не изменится с вами.

Космический совет: как однажды сказал Хэл Борланд: «Ни одна зима не длится вечно, ни одна весна не пропускает свою очередь».

♏ Скорпион

Если вы находите другого уклончивым, пришло время опустить ногу. Доверься своей интуиции здесь, Скорпион . Есть хороший шанс, что они не будут честны в своих чувствах или не расскажут о том, что происходит в их голове и сердце. 

В то время как неверность кажется самой очевидной причиной, для этого обмана могут быть и другие причины. Вы не узнаете, пока не поговорите. Вы тот, кто уклоняется от честности? Знайте, что каждое действие имеет кармические последствия.

Космический совет: разум должен преобладать над чувствами в данный момент.

♐ Стрелец

Разум: твой раб или хозяин, Стрелец? Знайте, что у нас есть способ подшутить над нами в слабые или уязвимые моменты. Когда мы чувствуем себя комфортно в дискомфорте, любая попытка разорвать цикл встречает сопротивление. 

Вот, что стоит подумать, когда дела идут плохо: ваш мозг - это просто еще одна мышца, которую вы контролируете, а не наоборот.

Космический совет: Освободитесь от ловушек, установленных вашим собственным умом.

♑ Козерог

В то время как некоторые нуждаются в словах подтверждения, чтобы чувствовать себя любимыми. Другие процветают, когда они получают привязанность в физической форме. Какой твой язык любви, Козерог? Что еще более важно, что заставляет вашего любимого чувствовать себя любимым? 

Сегодня вас просят расширить свой словарный запас и по-новому общаться друг с другом. Помните, что обмен историями является неотъемлемой частью процесса склеивания. Позвольте себе быть уязвимым и делиться своими частями, которых у вас никогда не было.

Космический совет: говорите на языке любви.

♒ Водолей

Если в последние несколько недель все было плохо, верьте, что ветры перемен дадут передышку от штормовой погоды. Со своей стороны, вы должны быть готовы к переменам, позволить стереть боль и боль из своего повествования, и видеть добро в каждой ситуации. На горизонте новое начало, обещающее мир, любовь и спокойствие.

Космический совет: ветер перемен дует в вашу пользу.

♊ Рыбы

Сегодняшний день приносит с собой напоминание о необходимости поддерживать ваши самые близкие связи. Думайте разговоры один на один и качественное время. Пропустите шумные бары в пользу тихой еды дома или разделите чашку смузи и ваше любимое кафе из цельных продуктов. 

Поделитесь тем, что происходит в вашей жизни, когда вы активно их слушаете. Рыбы, история о том, что они помогают нам общаться на более глубоком уровне!

Космический совет: берегите душевные связи.

Ранее 5-tv.ru публиковал астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 11 по 17 ноября.

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