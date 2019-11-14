Гороскоп на 14 ноября: Полнолуние открывает для вас новые пути к вершине

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 14 ноября, большинству знаков зодиака следует обратить внимание на свой дом, уют и окружение. Духовное наполнение может помочь вам обрести гармонию в родных стенах.
♈ Овен
Многие из вас готовятся поднять ваши отношения на новый уровень. Кто-нибудь говорил про свадебный сезон? Традиционная церемония - это самый красивый способ уважить, как старых, так и новых богов.
Религия и духовность станут для вас важными темами, и вы можете увидеть свою веру свежим взглядом.
Космический совет: в традиционных свадьбах есть что-то!
♉ Телец
Полная луна, которая была в вашем знаке несколько ночей назад, принесла с собой напоминание о том, что есть некоторые вещи, которые вы все еще пытаетесь отпустить.
Чему вы сопротивляетесь, Телец? Почему вы держитесь за боль и травму? Вам предоставляется возможность сломать колесо непонимания, предательства и обиды. Выполняйте внутреннюю работу, чтобы начать все сначала.
Космический совет: Освободитесь от старых моделей.
♊ Близнецы
В то время как некоторые растут в своих семейных домах или находят утешение в том, чтобы делить пространство со своими друзьями и партнерами, другие находят свой дом в горах, на пляжах, в лесах и на холмах.
Близнецы, вы одни из тех людей, у которых нет проблем с установлением связей. Будьте осведомлены о людях, которые появляются для вас постоянно. Вместо того, чтобы сосредоточиться на «потерянной любви», обратите свое внимание на все прекрасное в вашем существовании.
Космический совет: соедините с душой семейную любовь.
♋ Рак
Цитируя Джона Леннона: «Не важно, кого ты любишь, где любишь, почему любишь, когда любишь или как любишь. Важно только то, что ты любишь».
Сегодня тебе нужен только один вид опьяняющего вещества. Рак, ты возвращаешься в место радости, любви и изобилия. Прошлое позади, а будущее выглядит ярче, чем когда-либо прежде. Примите благословения, которые льются.
Космический совет: это то, что чувствует счастье.
♌ Лев
Лео, тебя любили много раз. Но никогда с такой глубиной, интенсивностью и теплом. Это ваша лицензия, чтобы чувствовать все чувства. Чтобы позволить себе быть сбитым с ног и знать, что вы заслуживаете каждого кусочка любви, которую вы привлекли в свою Вселенную.
Просто когда все идеально, старые страхи и неуверенность могут проявиться. Вместо того, чтобы активно взаимодействовать с ними, научитесь становиться и наблюдателем.
Космический совет: Почувствуйте все чувства.
♍ Дева
Ваши убеждения могут отличаться от их убеждений, но это не значит, что вы не можете найти золотую середину. Дева, пусть терпение и понимание станут вашими словами силы. Таким образом, религия и духовность будут важны для вас сегодня.
Не принимайте все, что с вами делятся. Копайте глубже и открывайте новые истины. Это способ расти и развиваться. В то же время, если есть убеждение, которое не служит новой версии вас, дайте себе разрешение отпустить ее.
Космический совет: вы пересматриваете свои убеждения.
♎ Весы
Весы, то, что вы испытываете в данный момент, это темная часть души. Пусть ваши страхи и неуверенность выходят на поверхность. Старые раны отторжения и заброшенности тоже. Вселенная хочет, чтобы вы почувствовали их полностью, чтобы вы могли их отпустить.
В моменты уязвимости напомните себе, что вы уже не тот человек, которым были раньше. Учитывая, что ваша душа эволюционировала, что заставляет вас думать, что ваш опыт не изменится с вами.
Космический совет: как однажды сказал Хэл Борланд: «Ни одна зима не длится вечно, ни одна весна не пропускает свою очередь».
♏ Скорпион
Если вы находите другого уклончивым, пришло время опустить ногу. Доверься своей интуиции здесь, Скорпион . Есть хороший шанс, что они не будут честны в своих чувствах или не расскажут о том, что происходит в их голове и сердце.
В то время как неверность кажется самой очевидной причиной, для этого обмана могут быть и другие причины. Вы не узнаете, пока не поговорите. Вы тот, кто уклоняется от честности? Знайте, что каждое действие имеет кармические последствия.
Космический совет: разум должен преобладать над чувствами в данный момент.
♐ Стрелец
Разум: твой раб или хозяин, Стрелец? Знайте, что у нас есть способ подшутить над нами в слабые или уязвимые моменты. Когда мы чувствуем себя комфортно в дискомфорте, любая попытка разорвать цикл встречает сопротивление.
Вот, что стоит подумать, когда дела идут плохо: ваш мозг - это просто еще одна мышца, которую вы контролируете, а не наоборот.
Космический совет: Освободитесь от ловушек, установленных вашим собственным умом.
♑ Козерог
В то время как некоторые нуждаются в словах подтверждения, чтобы чувствовать себя любимыми. Другие процветают, когда они получают привязанность в физической форме. Какой твой язык любви, Козерог? Что еще более важно, что заставляет вашего любимого чувствовать себя любимым?
Сегодня вас просят расширить свой словарный запас и по-новому общаться друг с другом. Помните, что обмен историями является неотъемлемой частью процесса склеивания. Позвольте себе быть уязвимым и делиться своими частями, которых у вас никогда не было.
Космический совет: говорите на языке любви.
♒ Водолей
Если в последние несколько недель все было плохо, верьте, что ветры перемен дадут передышку от штормовой погоды. Со своей стороны, вы должны быть готовы к переменам, позволить стереть боль и боль из своего повествования, и видеть добро в каждой ситуации. На горизонте новое начало, обещающее мир, любовь и спокойствие.
Космический совет: ветер перемен дует в вашу пользу.
♊ Рыбы
Сегодняшний день приносит с собой напоминание о необходимости поддерживать ваши самые близкие связи. Думайте разговоры один на один и качественное время. Пропустите шумные бары в пользу тихой еды дома или разделите чашку смузи и ваше любимое кафе из цельных продуктов.
Поделитесь тем, что происходит в вашей жизни, когда вы активно их слушаете. Рыбы, история о том, что они помогают нам общаться на более глубоком уровне!
Космический совет: берегите душевные связи.
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