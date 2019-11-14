Гороскоп на 14 ноября: Полнолуние открывает для вас новые пути к вершине

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 14 ноября, большинству знаков зодиака следует обратить внимание на свой дом, уют и окружение. Духовное наполнение может помочь вам обрести гармонию в родных стенах.

♈ Овен

Многие из вас готовятся поднять ваши отношения на новый уровень. Кто-нибудь говорил про свадебный сезон? Традиционная церемония - это самый красивый способ уважить, как старых, так и новых богов.

Религия и духовность станут для вас важными темами, и вы можете увидеть свою веру свежим взглядом.

Космический совет: в традиционных свадьбах есть что-то!

♉ Телец

Полная луна, которая была в вашем знаке несколько ночей назад, принесла с собой напоминание о том, что есть некоторые вещи, которые вы все еще пытаетесь отпустить.

Чему вы сопротивляетесь, Телец? Почему вы держитесь за боль и травму? Вам предоставляется возможность сломать колесо непонимания, предательства и обиды. Выполняйте внутреннюю работу, чтобы начать все сначала.

Космический совет: Освободитесь от старых моделей.

♊ Близнецы

В то время как некоторые растут в своих семейных домах или находят утешение в том, чтобы делить пространство со своими друзьями и партнерами, другие находят свой дом в горах, на пляжах, в лесах и на холмах.

Близнецы, вы одни из тех людей, у которых нет проблем с установлением связей. Будьте осведомлены о людях, которые появляются для вас постоянно. Вместо того, чтобы сосредоточиться на «потерянной любви», обратите свое внимание на все прекрасное в вашем существовании.

Космический совет: соедините с душой семейную любовь.

♋ Рак

Цитируя Джона Леннона: «Не важно, кого ты любишь, где любишь, почему любишь, когда любишь или как любишь. Важно только то, что ты любишь».

Сегодня тебе нужен только один вид опьяняющего вещества. Рак, ты возвращаешься в место радости, любви и изобилия. Прошлое позади, а будущее выглядит ярче, чем когда-либо прежде. Примите благословения, которые льются.

Космический совет: это то, что чувствует счастье.