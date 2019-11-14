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  4. «Чтобы чувствовала себя девчонкой!» Дизайнер о мини-шортах для Пугачевой

«Чтобы чувствовала себя девчонкой!» Дизайнер о мини-шортах для Пугачевой

, 7:10 | Ниса Мурзанаева Видео 187

Модельер рассказал, как создавался необычный наряд для выступления Примадонны в Минске.

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Фото, видео: ТАСС/Евгения Новоженина, 5-tv.ru

Алла Пугачева недавно выступила с большим концертом в белорусском Минске. Поклонники поп-дивы оценили не только ее гениальность, талант и харизму, но и необычный наряд. На шоу исполнительница выступила в оригинальном total black костюме: облегающей кофточке и коротких шортах, дополненных стильной пышной юбкой.

Дизайнер, разработавший юбку-шорты для Примадонны, рассказал, почему именно такой фасон был выбран для концерта.

«Нужно было создать именно такую юбку с шортами, которую мы правильно продумали, с карманами, как ей удобно. Чтобы она чувствовала себя такой озорной девчонкой, которая в ее 70 лет все равно в ней живет», — поделился отечественный модельер Игорь Гуляев.

На выступлении в Минске Алла Пугачева восхитила фанатов «вечной» молодостью. Переодевшись в красную пачку и кеды, Примадонна энергично забралась на стол и дерзко разбила ногой стоявшие на нем бутылки. Фанаты не могут поверить в то, что в этом году исполнительница отметила 70-летие.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прошел большой сольный концерт Аллы Пугачевой в Минске.

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