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В МВД раскрыли подробности стрельбы в колледже Благовещенска

, 6:53 | Ниса Мурзанаева Видео 453

Студент открыл огонь из ружья по полицейским, пытавшимся его остановить.

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Фото, видео: РИА Новости / Алексей Сухоруков, Instagram @amur.info, @ampravda

В результате стрельбы в колледже города Благовещенск погибли два человека, в том числе, стрелок. Еще трое пострадавших доставлены в больницу. В УМВД России по Амурской области рассказали о подробностях произошедшего.

«Сегодня утром к наряду ДПС ГИБДД подбежал молодой человек и сообщил о том, что неизвестный устроил стрельбу в рядом расположенном колледже. Полицейские незамедлительно выдвинулись на указанный адрес», — сообщили в ведомстве.

МВД РФ

После того, как полицейские поднялись на второй этаж учебного заведения, 19-летний гражданин с пятизарядным ружьем начал в них стрелять. Правоохранители открыли ответный огонь.

«Злоумышленника блокировали в аудитории. С целью обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан, вывели всех, находящихся в помещении людей на улицу», — сказали в региональном УМВД.

По данным ведомства, в колледже были обнаружены тела двух молодых людей, в том числе, осуществлявшего стрельбу. Также в результате инцидента трое пострадавших госпитализированы.

5-tv.ru

Полицейские не получили ранений. Оружие стрелявшего зарегистрировано на него. Предварительной причиной конфликта называют ссору между сверстниками.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео из колледжа, где в результате стрельбы студента погибли два человека.

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