В Петербурге начинает работу Культурный форум

Петербург сегодня станет центром притяжения гостей более чем из 90 стран. В Северной столице открывается международный культурный форум, который соберет почти 40 тысяч участников.

А это звезды театра, кино, режиссеры, музыканты и писатели. Для них развернут дискуссии, лекции, научно-практические конференции. Мероприятия будут одновременно проходить на 90 площадках. Центром притяжения станет традиционно главный штаб Эрмитажа. Кроме того, одна из площадок уже активно работает на Московском вокзале. Петербургские поэты встречают гостей форума чтением стихов.

Добавлю, все мероприятия объединяет одна общая тема: «Культурные коды в условиях глобализации». Ее обсуждению посвятят три дня. За это время организаторы планируют подписать ряд важных соглашений о сотрудничестве в области культуры.

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