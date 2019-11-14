«Я не люблю лицемерие»: Пригожин ответил Михальчик, осудившей Валерию

Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин ответил певице Юлии Михальчик, ранее выступившей с критикой Валерии. В эфире шоу на телеканале звезда вспомнила, как Валерия осуждала своего бывшего мужа музыканта Александра Шульгина, и отметила, что в корне с ней не согласна.

По словам Михальчик, встречавшейся с композитором уже после его развода с Валерией, Шульгин себя вел с ней совсем иначе. Поэтому исполнительница полагает, что заявления артистки безосновательны.

Пригожин возмутился, узнав, что слова его супруги поставили под сомнения и довольно резко ответил Михальчик, вступившейся за Шульгина. Продюсер обвинил певицу во лжи и предположил, что она намеренно подняла в эфире тему отношений с Александром ради пиара.

«Вспомните, когда вы приходили ко мне и просили, чтобы я помогал вам в качестве продюсера и давал советы. И вы жаловались на то, как вас били и топили, как сочувствуете Валерии. Я не люблю лицемерие, ложь и фальшь. Я не могу подставлять вторую щеку, когда бьют по одной», — цитирует Пригожина 7дней.ru.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сын Валерии Артемий вслед за матерью выступил с критикой отца, назвав его извергом и тираном.