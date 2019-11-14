Почему кубанскому пенсионеру, заплатившему за путевку в санаторий, отказали в отдыхе

Кубанский пенсионер судится с санаторием из-за несостоявшегося отдыха. Пожилой мужчина внес предоплату за путевку, но здравница в самый последний момент отказала ему в лечении из-за возраста, при этом вернуть аванс ветерану забыли.

В ходе судебных разбирательств, выяснилось, что он — не единственный пожилой потерпевший, кому отказали в этом санатории.

То есть по данным следствия с марта по сентябрь прошлого года в этом разрекламированном санаторно-курортном комплексе с пенсионерами расторгали контракты на очень сомнительных основаниях. При этом в роликах в интернете и на сайте обещали курорт европейского уровня.

За судебным процессом следит Андрей Захаров.

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