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  4. Почему кубанскому пенсионеру, заплатившему за путевку в санаторий, отказали в отдыхе

Почему кубанскому пенсионеру, заплатившему за путевку в санаторий, отказали в отдыхе

, 15:11 Эфирная новость 38

Весной мужчина забронировал место в лечебно-оздоровительном учреждении. А когда пора было собирать чемодан ему позвонили и отказали, дескать по возрасту не прошел.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Кубанский пенсионер судится с санаторием из-за несостоявшегося отдыха. Пожилой мужчина внес предоплату за путевку, но здравница в самый последний момент отказала ему в лечении из-за возраста, при этом вернуть аванс ветерану забыли.

В ходе судебных разбирательств, выяснилось, что он — не единственный пожилой потерпевший, кому отказали в этом санатории.

То есть по данным следствия с марта по сентябрь прошлого года в этом разрекламированном санаторно-курортном комплексе с пенсионерами расторгали контракты на очень сомнительных основаниях. При этом в роликах в интернете и на сайте обещали курорт европейского уровня.

За судебным процессом следит Андрей Захаров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что уникальный проект «Бабушка на час» успешно развивается в России.

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