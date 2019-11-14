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Мошенник, оставивший без протезов паралимпийскую волейболистку, задержан

, 13:03 | Анастасия Игонина Видео 49

Решается вопрос об избрании меры пресечения мужчине, который подозревается в незаконной деятельности.

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Фото, видео: Facebook @valery.perevoznikov; СК РФ

Задержан предполагаемый мошенник, оставивший без протезов паралимпийскую спортсменку. Мужчина ранее уже фигурировал в подобных инцидентах.

По сообщению Следственного комитета РФ, в полицию обратилась девушка, которая состоит в российской паралимпийской сборной по волейболу. Пострадавшая рассказала, что в 2017 году к ней обратился П. с предложением изготовить протезы ног.

Волейболистка приняла предложение и взяла кредит на несколько миллионов рублей. Деньги она перевела на счет, который числится за водителем П., однако фактически мужчина распоряжается им сам. Полученные средства мошенник использовал по собственному усмотрению.

По информации МВД, подозреваемый причастен еще к десяти аналогичным эпизодам — в феврале ему уже предъявляли обвинение за мошенничество с протезами.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что известного виолончелиста обманули в Москве на 150 тысяч рублей.

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