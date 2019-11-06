Известного виолончелиста обманули в Москве на 150 тысяч рублей

Российский виолончелист и преподаватель Московской консерватории Кирилл Родин стал очередной из многочисленных жертв телефонных мошенников, сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.

Неизвестная женщина позвонила на мобильный телефон музыканта и представилась сотрудницей службы безопасности одного из банков. После непродолжительного разговора со злоумышленницей Кирилл Родин обнаружил списание денег с банковской карты. Мошенникам удалось перевести с его счета 150 тысяч рублей.

В настоящий момент выясняются все обстоятельства произошедшего. Полиция проводит проверку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что следственный комитет предупредил о новом виде телефонного мошенничества. Аферисты представляются сотрудниками следственных органов, сообщают гражданам, что они признаны потерпевшими и просят перечислить деньги якобы для последующего возмещения морального вреда.