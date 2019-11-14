Задержан сотрудник ЧОП, охранявший колледж в Благовещенске, где произошла стрельба

После стрельбы, произошедшей в колледже Благовещенска, задержан сотрудник частного охранного предприятия, следившего за порядком в учебном заведении.

По словам очевидцев, 19-летний юноша прошел с оружием через пункт охраны, после чего зашел в кабинет и начал стрелять. Предварительно, молодой человек открыл стрельбу из пятизарядного ружья, которое было на него зарегистрировано. В результате происшествия, по предварительным данным, погибли два человека, в том числе сам стрелок. Еще трое были госпитализированы.

В СК РФ сообщили, что в отношении персонала колледжа Амурской области, где произошла стрельба, возбуждено уголовное дело в соответствии со 293-й статьей УК РФ «Халатность».

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео из колледжа, где в результате стрельбы студента погибли два человека.