Киркоров поздравил Лолиту с 56-летием, выложив яркое сценическое фото

Поп-король российской эстрады Филипп Киркоров трогательно поздравил певицу Лолилу Милявскую с 56-летием. На своей странице в Instagram артист разместил для именинницы нежное послание, в котором оценил ее качества как друга и партнера по сцене. Музыкант напомнил певице, что на него всегда можно рассчитывать и выразил к Лолите свою любовь.

«Лучший партнер по сцене! Лучшая „Мама Мортон“! Лулу, любимая! С Днем Рождения! Будь счастлива! Живи долго-долго! Ну, а я всегда рядом. Твой друг и брат по жизни и сцене», — написал Киркоров.

Свой пост поп-король сопроводил довольно откровенной фотографией, на которой вместе с Лолитой запечатлен в сценических образах. Певица позирует в алом платье с глубоким декольте, подчеркивающим ее грудь, а Киркоров, глаза и губы которого будто бы налиты кровью, выглядывает из ее спины.

Артист пояснил, что выложил кадр из мюзикла «Вечера на хуторе близ Диканьки», вышедшего на экраны в 2001 году.

Instagram @fkirkorov

Подписчики выразили восхищение снимком и сделали паре множество комплиментов. Большинство также поспешили поздравить Лолиту с днем рождения и адресовать ей нежные пожелания.

«С днем рождения, потрясающая Лолита! Недавно была на ее концерте — это было великолепно!»

«С днем рождения, непредсказуемая, эпатажная!»

«Какие вы красавцы!»

«Здоровские! Долгих лет вам, обоим!» — пожелали комментаторы.

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