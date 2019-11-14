Эксклюзивные фото с места расстрела чемпиона мира по тайскому боксу Ашота Боляна

Эксклюзивные кадры с места расстрела чемпиона мира по тайскому боксу Ашота Боляна оказались в распоряжении 5-tv.ru. Тело именитого спортсмена было обнаружено у его автомобиля. Мужчина не подавал признаков жизни. Ранее сообщалось, что неизвестный открыл огонь по боксеру и ранил его в область головы.

В СК расследуют это происшествие. В настоящий момент проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на задержание лица, причастного к совершению преступления. Возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Незаконный оборот оружия».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что на юго-западе Москвы было найдено тело Ашота Боляна.