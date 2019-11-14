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  4. Эксклюзивные фото с места расстрела чемпиона мира по тайскому боксу Ашота Боляна

Эксклюзивные фото с места расстрела чемпиона мира по тайскому боксу Ашота Боляна

, 13:44 | Карина Бернтгольц Эксклюзивное фото 32

Тело спортсмена было обнаружено на юго-западе Москвы на Нахимовском проспекте между домами 59 и 61.

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Фото, видео: РИА Новости / Алексей Сухоруков; 5-tv.ru

Эксклюзивные кадры с места расстрела чемпиона мира по тайскому боксу Ашота Боляна оказались в распоряжении 5-tv.ru. Тело именитого спортсмена было обнаружено у его автомобиля. Мужчина не подавал признаков жизни. Ранее сообщалось, что неизвестный открыл огонь по боксеру и ранил его в область головы.

В СК расследуют это происшествие. В настоящий момент проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на задержание лица, причастного к совершению преступления. Возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Незаконный оборот оружия».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что на юго-западе Москвы было найдено тело Ашота Боляна.

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