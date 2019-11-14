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  4. Диетолог изучила продуктовую корзину Волочковой и вынесла свой вердикт

Диетолог изучила продуктовую корзину Волочковой и вынесла свой вердикт

, 17:13 | Мия Субботина Видео 645

Эксперт считает, что знаменитость пренебрегает некоторыми продуктами, из-за которых могут начаться проблемы со здоровьем.

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Фото, видео: Instagram @volochkova_art

Российская балерина Анастасия Волочкова за последние несколько месяцев сильно похудела. Танцовщица призналась в Instagram, что сидит на строгой диете, позволяя себе лишь овощные и острые супы, листья салата и яйца. Диетолог Елена Соломатина заметила, что такое питание может угрожать здоровью Анастасии, пишет Teleprogramma.pro.

Instagram @volochkova_art

Эксперт поясняет, что в продуктовой корзине звезды отсутствуют продукты, богатые белком и жирными кислотами, которые необходимы для укрепления клеток организма.

«Меню, которое мы наблюдаем в корзине, подходит лишь для краткосрочной диеты, но никак не полноценного рациона», — резюмирует эксперт.

Также диетолог добавляет, что даже на жестких диетах необходимо в питании сохранять все микроэлементы полезные для организма. По ее словам, такое питание может крайне негативно сказаться на здоровье Волочковой, вплоть до отказа важных органов. Но сама балерина признается, что такая пища дарит ей стройность и легкость, поэтому бить тревогу не собирается.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Анастасия Волочкова поделилась с фолловерами секретами хорошей физической формы.

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