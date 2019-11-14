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  4. Участница «Дома-2» ездила десять лет по поддельным водительским правам

Участница «Дома-2» ездила десять лет по поддельным водительским правам

, 20:48 | Валентин Черников 43

Виктория Карасева пришла в отделение ГИБДД и попросила заменить удостоверение, которое оказалось фальшивым.

Фото: Instagram @torikaraseva

Звезда телестройки Виктория Карасева стала фигуранткой уголовного дела, сообщил «МК». Девушка якобы попалась полиции при попытке обменять фальшивые водительские права на настоящие.

В отделении ГИБДД она сказала, что у документа истек срок действия и попросила его заменить. Сотрудники не нашли удостоверения в базе и заподозрили подделку. Позже это подтвердили эксперты, пишет издание.

Участница «Дома-2» призналась, что купила права с рук и ездила с ними десять лет.

На суде Карасева признала вину и раскаялась в содеянном. Ее признали виновной в приобретении, хранении и использовании заведомо поддельного документа (статья 327 УК РФ). Девушке назначили штраф — 15 тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru писал, что обнаженная звезда «Дома-2» Рита Керн в образе секс-рабыни рассорила фанатов.

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Участница «Дома-2» ездила десять лет по поддельным водительским правам

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