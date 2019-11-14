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  4. Киану Ривз засветился в трейлере новой полнометражки о Губке Бобе

Киану Ривз засветился в трейлере новой полнометражки о Губке Бобе

, 20:12 | Валентин Черников Видео 39

В анимационном фильме актер исполнил роль перекати-поля.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Kika Press

Голливудская звезда Киану Ривз появился в трейлере очередного полнометражного фильма о Губке Бобе Sponge on the Run («Губка в пути» или «Губка на бегу»). В новой части о приключениях квадратного персонажа актер засветился в эпизодической роли говорящего перекати-поля.

Авторы не стали делать Ривза анимационным и вставили его лицо в растение. Главным героям персонаж представляется Сейджем. При этом актер не выходит из привычного амплуа и играет самого себя. Это не первое камео Ривза в этом году. Летом он снялся в новом фильме Netflix под названием «Ты — мое сомнение» и стал героем очередного интернет-мема.

В Sponge on the Run жизнерадостный губка Боб в сопровождении друга Патрика отправляется на поиски улитки Гэри. В пути им встретятся немало препятствий, включая манящий и обманчивый город Атлантик-Сити. Но сила дружбы поможет героям преодолеть любые неприятности.

Ранее 5-tv.ru писал, что новая подруга Киану Ривза помогла ему пережить эмоциональный кризис.

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