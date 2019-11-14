В Грузии накаляется ситуация — в Тбилиси представители неправительственных организаций, оппозиционеры и их сторонники перекрыли центральный проспект Руставели. Слышны сирены, люди раздражены, готовятся к масштабному митингу.

Все началось после того, как парламент страны провалил принятие поправок в Конституцию о переходе со смешанной избирательной системы на пропорциональную. Участники протестов считают себя обманутыми — они надеялись на честные демократические выборы и даже заручились поддержкой правящей партии «Грузинская мечта», но она так и осталась мечтой.

Пропорциональные выборы предполагают голосование избирателей по партийным спискам, при этом места в парламенте делятся между партиями в соответствии с процентом голосов, который они набрали. Протестующие настаивают именно на такой системе, поскольку считают ее более справедливой.

Летом, как сообщал 5-tv.ru, в Грузии прокатилась волна протестов и уличных беспорядков, закончившаяся отставкой спикера парламента.