Спикер грузинского парламента ушел в отставку на фоне протестов

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Генсек правящей партии «Грузинская мечта» сообщил, что председатель законодательного органа Грузии Ираклий Кобахидзе покинет свой пост.

Фото: ТАСС / Михаил Полинчак

Тема:
Вооруженные протесты в Тбилиси 6

Генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» и мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил об отставке спикера грузинского парламента Ираклия Кобахидзе на фоне уличных протестов в столице Грузии, передает ТАСС.

Каладзе отметил, что Кобахидзе самостоятельно принял решение об увольнении.

«"Грузинская мечта» со дня прихода к власти внедряет высокий стандарт подотчетности перед обществом. И она не раз это доказывала своими действиями», — заявил генсек партии.

Лидер фракции «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе сообщил, что депутаты поддержат кандидатуру лидера парламентского большинства Арчила Талаквадзе на пост спикера парламента Грузии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об уличных протестах грузинской оппозиции, требующей отставок и досрочных выборов после инцидента с главой российской делегации в парламенте.

Тема:
Вооруженные протесты в Тбилиси 6
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