Спикер грузинского парламента ушел в отставку на фоне протестов

Генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» и мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил об отставке спикера грузинского парламента Ираклия Кобахидзе на фоне уличных протестов в столице Грузии, передает ТАСС.
Каладзе отметил, что Кобахидзе самостоятельно принял решение об увольнении.
«"Грузинская мечта» со дня прихода к власти внедряет высокий стандарт подотчетности перед обществом. И она не раз это доказывала своими действиями», — заявил генсек партии.
Лидер фракции «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе сообщил, что депутаты поддержат кандидатуру лидера парламентского большинства Арчила Талаквадзе на пост спикера парламента Грузии.
Ранее 5-tv.ru рассказывал об уличных протестах грузинской оппозиции, требующей отставок и досрочных выборов после инцидента с главой российской делегации в парламенте.