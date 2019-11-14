Экс-президент Боливии Моралес заявил, что готов вернуться на родину

Экс-президент Боливии Эво Моралес готов вернуться на родину, если это поможет решению возникшего кризиса. Об этом он заявил на своей странице в соцсети. Он призвал противоборствующие силы — прекратить насилие и начать мирный диалог.

Ранее оппозиционный сенатор Жанин Аньес взяла на себя обязанности президента Боливии. Пообещала в ближайшее время провести новые выборы главы государства. Сейчас она формирует кабмин и уже назначила 11 министров из 20.

Боливия тем временем погружена в хаос. Теперь на улицы уже вышли противники Аньес. По последним данным, в беспорядках погибли десять человек, пострадали более пятисот. В МИД РФ порекомендовали россиянам воздержаться от поездок в Боливию.

Ранее, как писал 5-tv.ru, Эво Моралес заявил, что на родине него готовилось покушение и поблагодарил президента Мексики за спасение жизни.