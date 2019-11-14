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Полиция Лос-Анджелеса задержала открывшего стрельбу в школе

, 21:37 | Сергей Зеленский Видео 19

От действий злоумышленника погибла одна девушка, еще двое находятся в критическом состоянии.

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Фото, видео: Reuters, 5-tv.ru

Открывший стрельбу в школе «Сагас» (Saugus) в калифорнийском городе Санта-Кларита задержан и в настоящее время ему оказывают помощь в местной больнице. Как сообщают местные СМИ со ссылкой на полицию, в результате его противоправных действий погибла девушка, еще двое находятся в критическом состоянии.

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В ходе спецоперации по поиску злоумышленника шериф города через соцсети обратился ко всем местным жителям, проживающим по соседству с местом ЧП, запереть все замки изнутри.

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы в школе «Сагас» пострадали семь человек.

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