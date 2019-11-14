Думская комиссия выявила иностранное вмешательство в 17 регионах России

В 17 субъектах федерации выявлены попытки повлиять на внутреннюю политику со стороны иностранных государств. Об этом сообщил на заседании Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела России ее председатель Василий Пискарев.

«Почти в каждом округе имело место вмешательство иностранных государств. Эту активность проявляют 12 государств, из Европы, США, разумеется. Мы насчитали более 50 юридических лиц иностранных, либо российских, но работающих за деньги заграницы», — приводит слова Пискарева РИА Новости.

Он отметил, что комиссия внимательно изучила поступающие из регионов материалы, о деятельности иностранных НКО, которые призывают к нарушению российского законодательства и так или иначе влияют на внутреннюю политику субъектов, часть из них будет направлена в прокуратуру.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, думская комиссия признала незаконной деятельность в России немецкого издания Deutsche Welle после его публикаций с призывами выйти на несанкционированные митинги летом этого года.