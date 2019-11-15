Мутко раскритиковал иркутские власти за волокиту с обращениями пострадавших от паводков

Иркутские власти не справляются с работой по ликвидации последствий паводка. Чиновники просто отправляют пострадавших по замкнутому кругу. Программа компенсаций провалена. На совещании в Москве вице-премьер Виталий Мутко призвал к ответу губернатора Иркутской области Сергея Левченко. Прозвучали жесткие оценки и заявления. Подробности в репортаже корреспондента МИЦ «Известия» Виталия Ханина.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что чиновницу, назвавшую «быдлом» пострадавших от паводка жителей Тулуна, отстранили.