Водительские права Брежнева продали на аукционе за 1,5 миллиона рублей

Водительское удостоверение Леонида Брежнева продано с аукциона за 1 миллион 550 тысяч рублей. Судя по документу, Леонид Ильич мог управлять всеми транспортными средствами. К удостоверению прилагается и лист предупреждений — естественно, без проколов. Раньше инспекторы ГАИ за нарушение делали дыру в талоне. Оба документа выданы в день 70-тилетия Главы Политбюро ЦК КПСС. Предполагают, это был «шуточный подарок» от Министра МВД Щелокова. Состояние артефакта отличное. Судя по всему, предъявлять его владельцу приходилось нечасто.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что драгоценности Людмилы Зыкиной выставят на аукционе в Москве.