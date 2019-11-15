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  4. Водительские права Брежнева продали на аукционе за 1,5 миллиона рублей

Водительские права Брежнева продали на аукционе за 1,5 миллиона рублей

, 2:04 Эфирная новость 12

Документ выдали генеральному секретарю 10 декабря 1976 года — всего за несколько дней до 70-летнего юбилея Леонида Ильича. Такой шуточный подарок сделал ему министр внутренних дел.

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Фото, видео: litfund.ru, 5-tv.ru

Водительское удостоверение Леонида Брежнева продано с аукциона за 1 миллион 550 тысяч рублей. Судя по документу, Леонид Ильич мог управлять всеми транспортными средствами. К удостоверению прилагается и лист предупреждений — естественно, без проколов. Раньше инспекторы ГАИ за нарушение делали дыру в талоне. Оба документа выданы в день 70-тилетия Главы Политбюро ЦК КПСС. Предполагают, это был «шуточный подарок» от Министра МВД Щелокова. Состояние артефакта отличное. Судя по всему, предъявлять его владельцу приходилось нечасто.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что драгоценности Людмилы Зыкиной выставят на аукционе в Москве.

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